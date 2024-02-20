Алтын (Тышлек) Дарья Дмитриевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения07.04.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
07.04.1872
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, м/к 1872г.,лист269.ЗАП-13.
Крещение
14.04.1872
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии
Восприемники: Новокаракубские поселяне : Савва Дмитриевич Узбек и Ефимия Петровна Узбек
Рождение ребёнка
1890
Сын: Алтын Дмитрий Саввич
Отец ребёнка: Алтын Савва Ильич
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Бракосочетание
02.06.1891
Муж: Алтын Савва Ильич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1891г.,лист-120,зап.-8
Рождение ребёнка
1893
Сын: Алтын Илья Саввич
Отец ребёнка: Алтын Савва Ильич
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1899
Сын: Алтын Георгий Саввич
Отец ребёнка: Алтын Савва Ильич
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1907
Сын: Алтын Николай Саввич
Отец ребёнка: Алтын Савва Ильич
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Смерть
Неизвестно