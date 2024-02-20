Алтын (Тышлек) Дарья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтын (Тышлек) Дарья Дмитриевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

07.04.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1872

Отец: Тышлек Дмитрий Левтерович

Мать: Тышлек Кириакия Михайловна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, м/к 1872г.,лист269.ЗАП-13.
Крещение
14.04.1872
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии
Восприемники: Новокаракубские поселяне : Савва Дмитриевич Узбек и Ефимия Петровна Узбек
Рождение ребёнка
1890

Сын: Алтын Дмитрий Саввич

Отец ребёнка: Алтын Савва Ильич

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Бракосочетание
02.06.1891

Муж: Алтын Савва Ильич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1891г.,лист-120,зап.-8
Рождение ребёнка
1893

Сын: Алтын Илья Саввич

Отец ребёнка: Алтын Савва Ильич

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1899

Сын: Алтын Георгий Саввич

Отец ребёнка: Алтын Савва Ильич

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1907

Сын: Алтын Николай Саввич

Отец ребёнка: Алтын Савва Ильич

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Смерть
Неизвестно
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