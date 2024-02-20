Алтын Савва Ильич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1865
Отец: Алтын Илья Герасимович
Мать: Алтын Сарандина Саввична
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1890
Сын: Алтын Дмитрий Саввич
Мать ребёнка: Алтын Дарья Дмитриевна
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Бракосочетание
02.06.1891
Жена: Алтын Дарья Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1891г.,лист-120,зап.-8
Рождение ребёнка
1893
Сын: Алтын Илья Саввич
Мать ребёнка: Алтын Дарья Дмитриевна
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1899
Сын: Алтын Георгий Саввич
Мать ребёнка: Алтын Дарья Дмитриевна
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1907
Сын: Алтын Николай Саввич
Мать ребёнка: Алтын Дарья Дмитриевна
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Смерть
Неизвестно