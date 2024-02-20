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Тышлек Кириакия Михайловна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.10.1866

Дочь: Афанасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Тышлек Дмитрий Левтерович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1866

Муж: Тышлек Дмитрий Левтерович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.07.1869

Дочь: Зипир Агрипина Дмитриевна

Отец ребёнка: Тышлек Дмитрий Левтерович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.04.1872

Дочь: Алтын Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Тышлек Дмитрий Левтерович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, м/к 1872г.,лист269.ЗАП-13.
Рождение ребёнка
17.12.1874

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Тышлек Дмитрий Левтерович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.04.1877

Сын: Тышлек Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Тышлек Дмитрий Левтерович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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