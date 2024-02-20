Тышлек Кириакия Михайловна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1846
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.10.1866
Дочь: Афанасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Тышлек Дмитрий Левтерович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1866
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.07.1869
Дочь: Зипир Агрипина Дмитриевна
Отец ребёнка: Тышлек Дмитрий Левтерович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.04.1872
Дочь: Алтын Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Тышлек Дмитрий Левтерович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, м/к 1872г.,лист269.ЗАП-13.
Рождение ребёнка
17.12.1874
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Тышлек Дмитрий Левтерович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.04.1877
Сын: Тышлек Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Тышлек Дмитрий Левтерович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно