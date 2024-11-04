Лабуткина (Козлова) Любовь Вуколовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лабуткина (Козлова) Любовь Вуколовна

Место рождения

Выжилково, Путятинская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Козлов Вукол Васильевич

Мать: Козлова (Рощина) Минадора Ивановна

Выжилково, Путятинская волость, Ярославский уезд
Бракосочетание
05.02.1884 ст.

Муж: Лабуткин Василий Вонифатьевич

Рудеево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Кириллова (Лабуткина) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Лабуткин Василий Вонифатьевич

Рудеево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Лабуткина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Лабуткин Василий Вонифатьевич

Рудеево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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