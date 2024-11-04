Лабуткина (Козлова) Любовь Вуколовна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
05.02.1884 ст.
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Кириллова (Лабуткина) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Лабуткин Василий Вонифатьевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Лабуткина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Лабуткин Василий Вонифатьевич
Смерть
Неизвестно