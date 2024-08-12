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Кириллова (Лабуткина) Александра Васильевна

Место рождения

Рудеево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Лабуткин Василий Вонифатьевич

Мать: Лабуткина (Козлова) Любовь Вуколовна

Рудеево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
18.01.1909 ст.

Муж: Кириллов Матвей Михайлович

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1910 ст.

Дочь: Кириллова Капитолина Матвеевна

Отец ребёнка: Кириллов Матвей Михайлович

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1913 ст.

Дочь: Кириллова Антонина Матвеевна

Отец ребёнка: Кириллов Матвей Михайлович

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно

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