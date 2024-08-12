Кириллова (Лабуткина) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
18.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
15.10.1910 ст.
Дочь: Кириллова Капитолина Матвеевна
Отец ребёнка: Кириллов Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
02.01.1913 ст.
Дочь: Кириллова Антонина Матвеевна
Отец ребёнка: Кириллов Матвей Михайлович
Смерть
Неизвестно