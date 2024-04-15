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Белокур Марина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

24.12.1898 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96W-8?i=132&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
24.12.1898 ст.
на приходском кладбище
Смерть
24.12.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Причина смерти: натурально
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