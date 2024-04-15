Белокур Марина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти24.12.1898 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96W-8?i=132&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
24.12.1898 ст.
на приходском кладбище
Смерть
24.12.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Причина смерти: натурально