Варченко Владимир Борисович
Место рождениясело Мухино
Дата рождения23.09.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1963
село Мухино
Бракосочетание
02.11.1985
Рождение ребёнка
08.07.1987
Дочь: Новикова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Варченко Татьяна Ивановна
Новопушкинское, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.10.1991
Дочь: Кузнецова Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Варченко Татьяна Ивановна
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область