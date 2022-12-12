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Варченко Владимир Борисович

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Место рождения

село Мухино

Дата рождения

23.09.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1963

Отец: Варченко Борис Феодосиевич

Мать: Варченко Мария Дмитриевна

село Мухино
Бракосочетание
02.11.1985

Жена: Варченко Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
08.07.1987

Дочь: Новикова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Варченко Татьяна Ивановна

Новопушкинское, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.10.1991

Дочь: Кузнецова Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Варченко Татьяна Ивановна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
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