Варченко (Норовяткина) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1964
Бракосочетание
02.11.1985
Рождение ребёнка
08.07.1987
Дочь: Новикова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Варченко Владимир Борисович
Новопушкинское, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.10.1991
Дочь: Кузнецова Дарья Владимировна
Отец ребёнка: Варченко Владимир Борисович
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область