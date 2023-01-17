Варченко (Норовяткина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варченко (Норовяткина) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1964

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1964

Отец: Норовяткин Иван Александрович

Мать: Норовяткина Анна Федоровна

Бракосочетание
02.11.1985

Муж: Варченко Владимир Борисович

Рождение ребёнка
08.07.1987

Дочь: Новикова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Варченко Владимир Борисович

Новопушкинское, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.10.1991

Дочь: Кузнецова Дарья Владимировна

Отец ребёнка: Варченко Владимир Борисович

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
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