Безделова Марфа Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.01.1863
Дочь: Анна Никифорова
Отец ребёнка: Безделов (серов) Никифор Петров
Рождение ребёнка
02.11.1865
Дочь: Настасья Никифорова
Отец ребёнка: Безделов (серов) Никифор Петров
Рождение ребёнка
21.03.1869
Дочь: Мария Никифорова
Отец ребёнка: Безделов (серов) Никифор Петров
Рождение ребёнка
24.08.1871
Сын: Безделов (серов) Иван Никифоров
Отец ребёнка: Безделов (серов) Никифор Петров
Рождение ребёнка
07.03.1874
Сын: Безделов Алексей Никифоров
Отец ребёнка: Безделов (серов) Никифор Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно