Безделова Марфа Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безделова Марфа Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1863

Дочь: Анна Никифорова

Отец ребёнка: Безделов (серов) Никифор Петров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.11.1865

Дочь: Настасья Никифорова

Отец ребёнка: Безделов (серов) Никифор Петров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.03.1869

Дочь: Мария Никифорова

Отец ребёнка: Безделов (серов) Никифор Петров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.08.1871

Сын: Безделов (серов) Иван Никифоров

Отец ребёнка: Безделов (серов) Никифор Петров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.03.1874

Сын: Безделов Алексей Никифоров

Отец ребёнка: Безделов (серов) Никифор Петров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безделов (серов) Никифор Петров

Смерть
Неизвестно
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