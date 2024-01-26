Калашникова (Малова) Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова (Малова) Дарья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малов Григорий ?

Мать: Малова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузина (Калашникова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Калашников Николай Ильич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Калашников Николай Николаевич

Отец ребёнка: Калашников Николай Ильич

Рубежный, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
30.08.1907

Дочь: Пикина (Калашникова) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Калашников Николай Ильич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Калашников Василий Николаевич

Отец ребёнка: Калашников Николай Ильич

Рубежный, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
1912

Сын: Калашников Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Калашников Николай Ильич

Смерть
Неизвестно

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