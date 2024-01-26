Калашникова (Малова) Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малов Григорий ?
Мать: Малова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузина (Калашникова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Калашников Николай Ильич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Калашников Николай Николаевич
Отец ребёнка: Калашников Николай Ильич
Рождение ребёнка
30.08.1907
Дочь: Пикина (Калашникова) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Калашников Николай Ильич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Калашников Василий Николаевич
Отец ребёнка: Калашников Николай Ильич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Калашников Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Калашников Николай Ильич
Смерть
Неизвестно