Пикина (Калашникова) Нина Николаевна
Место рожденияОбласть Войска Донского, Усть-Медведецкий округ, станица Берёзовская, хутор Рубёжный
Дата рождения30.08.1907
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пикин Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Пикин Владимир Ильич
Отец ребёнка: Пикин Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
02.12.1937
Сын: Пикин Виктор Ильич
Отец ребёнка: Пикин Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
19.10.1940
Сын: Пикин Валентин Ильич
Отец ребёнка: Пикин Илья Фёдорович
Смерть
1994
Похороны
Неизвестно