Пикина (Калашникова) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПикина (Калашникова) Нина Николаевна

Пикина (Калашникова) Нина Николаевна

Место рождения

Область Войска Донского, Усть-Медведецкий округ, станица Берёзовская, хутор Рубёжный

Дата рождения

30.08.1907

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1907

Отец: Калашников Николай Ильич

Мать: Калашникова (Малова) Дарья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикин Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Пикин Владимир Ильич

Отец ребёнка: Пикин Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
02.12.1937

Сын: Пикин Виктор Ильич

Отец ребёнка: Пикин Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
19.10.1940

Сын: Пикин Валентин Ильич

Отец ребёнка: Пикин Илья Фёдорович

Смерть
1994
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.