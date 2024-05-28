Кузьмина Ефросинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Ефросинья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волосникова (Кузьмина) Мария Петровна

Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Павел Петрович

Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коранова (Кузьмина) Раиса Петровна

Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Кузьмин Николай Петрович

Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Дмитриевич

Игнатьевка, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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