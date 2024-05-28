Кузьмина Ефросинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волосникова (Кузьмина) Мария Петровна
Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Владимир Петрович
Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коранова (Кузьмина) Раиса Петровна
Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Дмитриевич
Игнатьевка, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно