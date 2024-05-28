Кузьмин Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кузьмина) Ирина Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Пётр Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Николай Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина Вера