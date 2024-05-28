Кузьмин Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьмин Пётр Дмитриевич

Мать: Кузьмина Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кузьмина) Ирина Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Пётр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Николай Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Вера

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