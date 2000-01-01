Вершинин Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Вершинин Алексей
Мать: Вершинина Надежда
Рождение ребёнка
19.09.1893
Сын: Вершинин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Вершинина Мария Филипповна
Бочиха
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Трифонова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Вершинина Мария Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1905
Мать ребёнка: Вершинина Мария Филипповна
Рождение ребёнка
31.05.1908
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Вершинина Мария Филипповна
д.Бочиха
Смерть
Неизвестно