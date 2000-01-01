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Вершинин Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Вершинин Алексей

Мать: Вершинина Надежда

Рождение ребёнка
19.09.1893

Сын: Вершинин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Вершинина Мария Филипповна

Бочиха
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Трифонова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Вершинина Мария Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Вершинин Иван Иванович

Мать ребёнка: Вершинина Мария Филипповна

Рождение ребёнка
31.05.1908

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Вершинина Мария Филипповна

д.Бочиха
Смерть
Неизвестно
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