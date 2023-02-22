Вершинина (Рубанова) Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1876
Отец: Рубанов Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1893
Сын: Вершинин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Вершинин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Трифонова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Вершинин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1905
Отец ребёнка: Вершинин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
31.05.1908
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Вершинин Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно