Вершинина (Рубанова) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Рубанова) Мария Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Рубанов Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1893

Сын: Вершинин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Вершинин Иван Алексеевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Трифонова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Вершинин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Вершинин Иван Иванович

Отец ребёнка: Вершинин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
31.05.1908

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Вершинин Иван Алексеевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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