Петровский Тарас Михайлович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 24.03.1908
Ф.160 Оп.1 Д.1835 Материалы о приписке переселенцев в Кураженский участок Ачинской волости Канского уезда ( списки, переписка, свидетельства) Изображение №: 29 https://catalog.krasarh.ru/private/image... Показать все
Восприемник
29.07.1909
Муниципальный архив Саянского района Ф. Р-44. Оп. 1. Д. 28 Изображение №: 62 https://krasmun.krasarh.ru/site/private/imageViewer/show?objectId=328262112&attributeId=3596&serial=1&group=2966
Смерть
Неизвестно