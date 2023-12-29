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Петровский Тарас Михайлович

Место рождения

Дрозды, Круглянский район, Могилёвская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Дрозды, Круглянский район, Могилёвская область
Место жительства
С 24.03.1908
Петропавловка, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Ф.160 Оп.1 Д.1835 Материалы о приписке переселенцев в Кураженский участок Ачинской волости Канского уезда ( списки, переписка, свидетельства) Изображение №: 29 https://catalog.krasarh.ru/private/image... Показать все
Восприемник
29.07.1909
Петропавловка, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Муниципальный архив Саянского района Ф. Р-44. Оп. 1. Д. 28 Изображение №: 62 https://krasmun.krasarh.ru/site/private/imageViewer/show?objectId=328262112&attributeId=3596&serial=1&group=2966
Смерть
Неизвестно

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