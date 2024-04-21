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Пилевский Яков Абрамович

Место рождения

Брянск, Россия

Дата рождения

13.04.1907

Дата смерти

09.?.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пилевская (Златкина) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
30.01.1932

Сын: Пилевский Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Пилевская (Златкина) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
07.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пилевская (Златкина) Анна Семеновна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.?.1981
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно

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