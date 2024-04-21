Пилевский Яков Абрамович
Место рожденияБрянск, Россия
Дата рождения13.04.1907
Дата смерти09.?.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1932
Сын: Пилевский Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Пилевская (Златкина) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
07.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пилевская (Златкина) Анна Семеновна
Смерть
09.?.1981
Похороны
Неизвестно