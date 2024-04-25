Огай Галина Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1951
Рождение ребёнка
07.06.1975
Дочь: Комысова Марианна Владимировна
Отец ребёнка: Огай Владимир Петрович
Рождение ребёнка
07.06.1975
Дочь: Комысова Марианна Владимировна
Отец ребёнка: Огай Владимир Петрович
Рождение ребёнка
26.10.1981
Дочь: Огай Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Огай Владимир Петрович