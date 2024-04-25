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Огай Галина Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1951

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1951

Отец: Петров Федот Дмитриевич

Мать: Петрова Агриппина Андреевна

Рождение ребёнка
07.06.1975

Дочь: Комысова Марианна Владимировна

Отец ребёнка: Огай Владимир Петрович

Рождение ребёнка
07.06.1975

Дочь: Комысова Марианна Владимировна

Отец ребёнка: Огай Владимир Петрович

Рождение ребёнка
26.10.1981

Дочь: Огай Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Огай Владимир Петрович

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