Петрова Агриппина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Агриппина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1924

Дата смерти

09.03.1990

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1924

Отец: Филиппов Андрей

Мать: Филиппова Елизавета

Рождение ребёнка
17.03.1949

Сын: Петров Вениамин Федотович

Отец ребёнка: Петров Федот Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.08.1951

Дочь: Огай Галина Федотовна

Отец ребёнка: Петров Федот Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.02.1957

Дочь: Чеснакова Людмила Федотовна

Отец ребёнка: Петров Федот Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.05.1958

Сын: Петров Юрий Федотович

Отец ребёнка: Петров Федот Дмитриевич

Смерть
09.03.1990

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