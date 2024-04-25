Петрова Агриппина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1924
Дата смерти09.03.1990
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1924
Отец: Филиппов Андрей
Мать: Филиппова Елизавета
Рождение ребёнка
17.03.1949
Сын: Петров Вениамин Федотович
Отец ребёнка: Петров Федот Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.08.1951
Дочь: Огай Галина Федотовна
Отец ребёнка: Петров Федот Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.02.1957
Дочь: Чеснакова Людмила Федотовна
Отец ребёнка: Петров Федот Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.05.1958
Отец ребёнка: Петров Федот Дмитриевич
Смерть
09.03.1990