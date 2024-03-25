Никитина (Харина) Васса Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Харина) Васса Фёдоровна

Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.01.1903

Муж: Никитин Георгий Николаевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1904

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Никитин Георгий Николаевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Никитина Стефанида Георгиевна

Отец ребёнка: Никитин Георгий Николаевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1906

Сын: Никитин Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Никитин Георгий Николаевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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