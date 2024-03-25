Никитина (Харина) Васса Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения01.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1884
Бракосочетание
20.01.1903
Рождение ребёнка
04.02.1904
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Никитин Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Никитина Стефанида Георгиевна
Отец ребёнка: Никитин Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
06.11.1906
Сын: Никитин Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Никитин Георгий Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно