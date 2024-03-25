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Никитин Георгий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1884

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1884

Отец: Никитин Николай Григорьевич

Мать: Никитина Матрёна Николаевна

Бракосочетание
20.01.1903

Жена: Никитина Васса Фёдоровна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1904

Дочь: Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Никитина Васса Фёдоровна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Никитина Стефанида Георгиевна

Мать ребёнка: Никитина Васса Фёдоровна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1906

Сын: Никитин Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Никитина Васса Фёдоровна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Военный рядовой.
Место жительства
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1907
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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