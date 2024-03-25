Никитин Георгий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1884
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1884
Бракосочетание
20.01.1903
Жена: Никитина Васса Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.02.1904
Дочь: Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Никитина Васса Фёдоровна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Никитина Стефанида Георгиевна
Мать ребёнка: Никитина Васса Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.11.1906
Сын: Никитин Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: Никитина Васса Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Военный рядовой.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1907