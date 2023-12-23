Девятиярова (Ямцова) Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1959
Отец: Ямцов Василий Степанович
Мать: Ямцова Нина Ефимовна
Рождение ребёнка
30.12.1979
Дочь: Милюшина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Девятияров Владимир Демьянович
Рождение ребёнка
24.09.1983
Дочь: Плеханова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Девятияров Владимир Демьянович
Каракокша, Чойский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно