Девятиярова (Ямцова) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девятиярова (Ямцова) Ирина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1959

Отец: Ямцов Василий Степанович

Мать: Ямцова Нина Ефимовна

Рождение ребёнка
30.12.1979

Дочь: Милюшина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Девятияров Владимир Демьянович

Рождение ребёнка
24.09.1983

Дочь: Плеханова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Девятияров Владимир Демьянович

Каракокша, Чойский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девятияров Владимир Демьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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