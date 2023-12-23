Девятияров Владимир Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.12.1979
Дочь: Милюшина Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Девятиярова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
24.09.1983
Дочь: Плеханова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Девятиярова Ирина Васильевна
Каракокша, Чойский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно