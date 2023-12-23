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Девятияров Владимир Демьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1979

Дочь: Милюшина Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Девятиярова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
24.09.1983

Дочь: Плеханова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Девятиярова Ирина Васильевна

Каракокша, Чойский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девятиярова Ирина Васильевна

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