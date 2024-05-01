Иван Герасимов
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Герасим Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Бордачёва Устинья (Иустиния) Иванова
Мать ребёнка: Агафья Георгиева (Егорова)
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Бордачёва Анна Иванова
Мать ребёнка: Агафья Георгиева (Егорова)
Рождение ребёнка
1834
Сын: Бордачёв Илья Иванов
Мать ребёнка: Агафья Георгиева (Егорова)
Смерть
1840