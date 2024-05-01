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Иван Герасимов

Место рождения

Бережки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Герасим Михайлов

Мать: Аграфена (Агриппина) Стефанова

Бережки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Георгиева (Егорова)

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Бордачёва Устинья (Иустиния) Иванова

Мать ребёнка: Агафья Георгиева (Егорова)

Бережки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Бордачёва Анна Иванова

Мать ребёнка: Агафья Георгиева (Егорова)

Бережки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Бордачёв Илья Иванов

Мать ребёнка: Агафья Георгиева (Егорова)

Бережки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
1840
Бережки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

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