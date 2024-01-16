Корзников Семён Маркелович
Место рожденияд. Пестерево
Дата рождения1781
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1801
Сын: Корзников Игнатий Семёнович
Мать ребёнка: Корзникова Анна Тимофеевна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Дарья Семёновна
Мать ребёнка: Корзникова Анна Тимофеевна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Мариева Дарья Семёновна
Мать ребёнка: Корзникова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Домна Семёновна
Мать ребёнка: Корзникова Анна Тимофеевна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1811
Сын: Корзников Михаил Семёнович
Мать ребёнка: Корзникова Анна Тимофеевна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1815
Сын: Корзников Прокопий Семёнович
Мать ребёнка: Корзникова Анна Тимофеевна
д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево
Смерть
До 1834
д. Пестерево, Весёлая тож