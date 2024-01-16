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Корзников Семён Маркелович

Место рождения

д. Пестерево

Дата рождения

1781

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Корзников Маркел (Мартемьян) Семёнович

Мать: Корзникова Анна Федотовна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1801

Сын: Корзников Игнатий Семёнович

Мать ребёнка: Корзникова Анна Тимофеевна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Дарья Семёновна

Мать ребёнка: Корзникова Анна Тимофеевна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Мариева Дарья Семёновна

Мать ребёнка: Корзникова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Домна Семёновна

Мать ребёнка: Корзникова Анна Тимофеевна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1811

Сын: Корзников Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Корзникова Анна Тимофеевна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1815

Сын: Корзников Прокопий Семёнович

Мать ребёнка: Корзникова Анна Тимофеевна

д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Анна Тимофеевна

д. Пестерево
Смерть
До 1834
д. Пестерево, Весёлая тож
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