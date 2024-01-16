Корзникова Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801
Сын: Корзников Игнатий Семёнович
Отец ребёнка: Корзников Семён Маркелович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Дарья Семёновна
Отец ребёнка: Корзников Семён Маркелович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Мариева Дарья Семёновна
Отец ребёнка: Корзников Семён Маркелович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Домна Семёновна
Отец ребёнка: Корзников Семён Маркелович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1811
Сын: Корзников Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Корзников Семён Маркелович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1815
Сын: Корзников Прокопий Семёнович
Отец ребёнка: Корзников Семён Маркелович
д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево
Смерть
После 1850
д. Пестерево