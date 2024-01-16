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Корзникова Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Корзников Игнатий Семёнович

Отец ребёнка: Корзников Семён Маркелович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Дарья Семёновна

Отец ребёнка: Корзников Семён Маркелович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Мариева Дарья Семёновна

Отец ребёнка: Корзников Семён Маркелович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Домна Семёновна

Отец ребёнка: Корзников Семён Маркелович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1811

Сын: Корзников Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Корзников Семён Маркелович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1815

Сын: Корзников Прокопий Семёнович

Отец ребёнка: Корзников Семён Маркелович

д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Семён Маркелович

д. Пестерево
Смерть
После 1850
д. Пестерево
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