Низовкина Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Низовкин Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Низовкин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Низовкина Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Низовкин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Низовкин Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Низовкин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Низовкин Анатолий
Смерть
Неизвестно