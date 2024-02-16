Низовкин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Низовкин Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Низовкина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Низовкин Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Низовкина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Низовкина Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Низовкина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Низовкин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Низовкина Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Низовкина Елизавета

Смерть
Неизвестно
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