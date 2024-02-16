Низовкин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Низовкина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Низовкин Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Низовкина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Низовкина Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Низовкина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Низовкин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Низовкина Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Низовкина Елизавета
Смерть
Неизвестно