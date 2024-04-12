(Кузнецова) Параскева Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кузнецова) Параскева Павловна

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.02.1910

Муж: Тихонов Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
16.07.1911

Дочь: Тихонова Анна Петровна

Отец ребёнка: Тихонов Петр Яковлевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.01.1914

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Тихонов Петр Яковлевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.09.1916

Дочь: Надежда Петровна

Отец ребёнка: Тихонов Петр Яковлевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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