(Кузнецова) Параскева Павловна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
10.02.1910
Рождение ребёнка
16.07.1911
Дочь: Тихонова Анна Петровна
Отец ребёнка: Тихонов Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
10.01.1914
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Тихонов Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
17.09.1916
Дочь: Надежда Петровна
Отец ребёнка: Тихонов Петр Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно