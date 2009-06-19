Губанов Владимир Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1947
Дата смерти19.06.2009
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1947
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.07.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ковалева) Татьяна Филипповна
Смерть
19.06.2009
Похороны
Неизвестно