Губанов Владимир Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанов Владимир Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1947

Дата смерти

19.06.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1947

Отец: Губанов Георгий Глебович

Мать: Губанова (Куровская) Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.07.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ковалева) Татьяна Филипповна

Смерть
19.06.2009
Похороны
Неизвестно

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