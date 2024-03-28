Губанов Михаил Владимирович
Место рожденияКрасноярск
Дата рождения1981
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981
Отец: Губанов Владимир Георгиевич
Мать: скрыто настройками приватности
Красноярск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности