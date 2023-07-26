Максина (Молчанова) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксина (Молчанова) Мария Тимофеевна

Максина (Молчанова) Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1857
Жуликово, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
08.02.1857

Муж: Максин Евтропий Евстафиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.11.1861

Дочь: Максина (Максина) Варвара Евтропиевна

Отец ребёнка: Максин Евтропий Евстафиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.09.1865

Сын: Максин Александр Евтропиевич

Отец ребёнка: Максин Евтропий Евстафиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.