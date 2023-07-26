Максина (Молчанова) Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Около 1857
Жуликово, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
08.02.1857
Рождение ребёнка
11.11.1861
Дочь: Максина (Максина) Варвара Евтропиевна
Отец ребёнка: Максин Евтропий Евстафиевич
Рождение ребёнка
10.09.1865
Сын: Максин Александр Евтропиевич
Отец ребёнка: Максин Евтропий Евстафиевич
Смерть
Неизвестно