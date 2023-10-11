деревня Жуликово, деревня Жуликово, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Жуликово

Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Новохоперский уезд
2148Жуликово (Жуликовка, Свинцовка), д. каз.при р. Хопре.6013154500575

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Ново-Хоперский уезд, Танцырейская волость
927. Жуликовка, деревня бывшая государственная, при реке Хопре, дворов 252, жителей 1534, церковь православная, 2 лавки

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Новохоперский уезд, Танцырейская волость
Жуликовка, (Свинцовка).4883селоТанцырейск.3101887
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