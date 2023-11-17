Рыжева Екатерина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
03.07.1910 ст.
Сын: Рыжов Андрей Нилович
Отец ребёнка: Рыжев Нил Никитин
Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область
1910 Ф.101. Оп.2. Д.560. Л.10об.11
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыжев Нил Никитин
Смерть
Неизвестно