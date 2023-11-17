Рыжева Екатерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжева Екатерина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1910 ст.

Сын: Рыжов Андрей Нилович

Отец ребёнка: Рыжев Нил Никитин

Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область
1910 Ф.101. Оп.2. Д.560. Л.10об.11
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжев Нил Никитин

Смерть
Неизвестно
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