Рыжов Андрей Нилович
Место рождения
Дата рождения03.07.1910 ст.
Дата смерти30.12.1990
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1910 ст.
Отец: Рыжев Нил Никитин
1910 Ф.101. Оп.2. Д.560. Л.10об.11
Крещение
04.07.1910 ст.
Большая Чернь, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.06.1936
Мать ребёнка: Рыжова Наталья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжова Наталья Ефимовна
Смерть
30.12.1990