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Рыжов Андрей Нилович

Место рождения

Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

03.07.1910 ст.

Дата смерти

30.12.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1910 ст.

Отец: Рыжев Нил Никитин

Мать: Рыжева Екатерина Тимофеевна

Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область
1910 Ф.101. Оп.2. Д.560. Л.10об.11
Крещение
04.07.1910 ст.
Большая Чернь, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.06.1936

Сын: Рыжов Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Рыжова Наталья Ефимовна

Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Наталья Ефимовна

Смерть
30.12.1990
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