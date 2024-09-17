Рамквист Джессика
Место рожденияКоролевство Швеция
Дата рождения18.07.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1999
Сын: Толстой Адриан
Отец ребёнка: Толстой Александр
Бракосочетание
20.05.2000
Муж: Толстой Александр
Рождение ребёнка
14.12.2004
Сын: Толстой Николай
Отец ребёнка: Толстой Александр
Рождение ребёнка
29.04.2008
Сын: Толстой Фред
Отец ребёнка: Толстой Александр