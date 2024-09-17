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Рамквист Джессика

Место рождения

Королевство Швеция

Дата рождения

18.07.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1969 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1999

Сын: Толстой Адриан

Отец ребёнка: Толстой Александр

Бракосочетание
20.05.2000

Муж: Толстой Александр

Рождение ребёнка
14.12.2004

Сын: Толстой Николай

Отец ребёнка: Толстой Александр

Рождение ребёнка
29.04.2008

Сын: Толстой Фред

Отец ребёнка: Толстой Александр

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