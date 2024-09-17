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Толстой Александр

Место рождения

город Лидингё, Стокгольм, Королевство Швеция

Дата рождения

01.07.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1969

Отец: Толстой Стефан (Степан)

Мать: Эдлинд Сюзанна

Рождение ребёнка
01.07.1999

Сын: Толстой Адриан

Мать ребёнка: Рамквист Джессика

Бракосочетание
20.05.2000

Жена: Рамквист Джессика

Рождение ребёнка
14.12.2004

Сын: Толстой Николай

Мать ребёнка: Рамквист Джессика

Рождение ребёнка
29.04.2008

Сын: Толстой Фред

Мать ребёнка: Рамквист Джессика

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