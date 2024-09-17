Толстой Александр
Место рождениягород Лидингё, Стокгольм, Королевство Швеция
Дата рождения01.07.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1969
Отец: Толстой Стефан (Степан)
Мать: Эдлинд Сюзанна
Рождение ребёнка
01.07.1999
Сын: Толстой Адриан
Мать ребёнка: Рамквист Джессика
Бракосочетание
20.05.2000
Жена: Рамквист Джессика
Рождение ребёнка
14.12.2004
Сын: Толстой Николай
Мать ребёнка: Рамквист Джессика
Рождение ребёнка
29.04.2008
Сын: Толстой Фред
Мать ребёнка: Рамквист Джессика