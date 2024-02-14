Bedretdin (Ibrahim) Mönirä
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ibrahim Ismail
Мать: (Bedretdin) Galiye
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Bedretdin Fatek
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Bedretdin Fatek
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Bedretdin Fatek
Смерть
Неизвестно