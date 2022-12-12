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Сухих Савва Артемьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Сухих Артемей Петрович

Мать: Сухих Марфа Ярофеева

Бракосочетание
11.02.1796 ст.

Жена: Сухих Фёкла Осипова

1796г. МК Нолинск (свадьба) невеста дер. Чепаевской крест. Иосифа Фофановых дочь ГАКО ф.237 оп. 75 д. 800
Рождение ребёнка
1799

Сын: Сухих Михаил Саввович

Мать ребёнка: Сухих Фёкла Осипова

Рождение ребёнка
1808

Сын: Сухих Андрей Саввович

Мать ребёнка: Сухих Фёкла Осипова

Рождение ребёнка
23.09.1809 ст.

Дочь: Харитина Саввовна

Мать ребёнка: Сухих Фёкла Осипова

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1846
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