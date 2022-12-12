Сухих Савва Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Сухих Артемей Петрович
Мать: Сухих Марфа Ярофеева
Бракосочетание
11.02.1796 ст.
Жена: Сухих Фёкла Осипова
1796г. МК Нолинск (свадьба) невеста дер. Чепаевской крест. Иосифа Фофановых дочь ГАКО ф.237 оп. 75 д. 800
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Сухих Фёкла Осипова
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Сухих Фёкла Осипова
Рождение ребёнка
23.09.1809 ст.
Дочь: Харитина Саввовна
Мать ребёнка: Сухих Фёкла Осипова
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1846