Сухих (Фофанова) Фёкла Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1796 ст.
1796г. МК Нолинск (свадьба) невеста дер. Чепаевской крест. Иосифа Фофановых дочь ГАКО ф.237 оп. 75 д. 800
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Сухих Савва Артемьевич
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Сухих Савва Артемьевич
Рождение ребёнка
23.09.1809 ст.
Дочь: Харитина Саввовна
Отец ребёнка: Сухих Савва Артемьевич
Смерть
После 1834