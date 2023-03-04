Сухих (Фофанова) Фёкла Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухих (Фофанова) Фёкла Осипова

Сухих (Фофанова) Фёкла Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1796 ст.

Муж: Сухих Савва Артемьевич

1796г. МК Нолинск (свадьба) невеста дер. Чепаевской крест. Иосифа Фофановых дочь ГАКО ф.237 оп. 75 д. 800
Рождение ребёнка
1799

Сын: Сухих Михаил Саввович

Отец ребёнка: Сухих Савва Артемьевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Сухих Андрей Саввович

Отец ребёнка: Сухих Савва Артемьевич

Рождение ребёнка
23.09.1809 ст.

Дочь: Харитина Саввовна

Отец ребёнка: Сухих Савва Артемьевич

Смерть
После 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close