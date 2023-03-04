Сухих Марфа Ярофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Сухих Варвара Артемьевич
Отец ребёнка: Сухих Артемей Петрович
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Сухих Артемей Петрович
Рождение ребёнка
13.06.1780 ст.
Дочь: Акиляна Артемьевич
Отец ребёнка: Сухих Артемей Петрович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Параскева Артемьевич
Отец ребёнка: Сухих Артемей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефанида Артемьевич
Отец ребёнка: Сухих Артемей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аннанья Артемьевич
Отец ребёнка: Сухих Артемей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791