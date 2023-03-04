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Сухих Марфа Ярофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Сухих Варвара Артемьевич

Отец ребёнка: Сухих Артемей Петрович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Сухих Савва Артемьевич

Отец ребёнка: Сухих Артемей Петрович

Рождение ребёнка
13.06.1780 ст.

Дочь: Акиляна Артемьевич

Отец ребёнка: Сухих Артемей Петрович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Параскева Артемьевич

Отец ребёнка: Сухих Артемей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида Артемьевич

Отец ребёнка: Сухих Артемей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аннанья Артемьевич

Отец ребёнка: Сухих Артемей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих Артемей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791
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