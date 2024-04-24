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Семанов Андрей Григорьевич

Место рождения

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

24.11.1812 ст.

Дата смерти

21.04.1813 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1812 ст.

Отец: Семанов Григорий Саввич

Мать: Семанова (Пальмина) Степанида Григорьевна

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
- | № 78 о рождении 24 ноября 1812 года сына Андрея у крестьянина деревни Хвостовской Григория Савича Семанова. Крещен 24 ноября 1812 года. Восприемник: крестьянин той же деревни Стефан Афанасьевич С... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
21.04.1813 ст.
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от лихорадки | № 13 о смерти 21 апреля 1813 года у крестьянина деревни Хвостовской Григория Савича Семанова сына Андрея, 20 недель, «лихорадкою». Дата погребения не указана. ГААО. Ф.2... Показать все

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