Семанов Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения24.11.1812 ст.
Дата смерти21.04.1813 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1812 ст.
- | № 78 о рождении 24 ноября 1812 года сына Андрея у крестьянина деревни Хвостовской Григория Савича Семанова. Крещен 24 ноября 1812 года. Восприемник: крестьянин той же деревни Стефан Афанасьевич С... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.04.1813 ст.
Причина смерти: от лихорадки | № 13 о смерти 21 апреля 1813 года у крестьянина деревни Хвостовской Григория Савича Семанова сына Андрея, 20 недель, «лихорадкою». Дата погребения не указана. ГААО. Ф.2... Показать все