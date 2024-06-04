Жданова (Золотенкова) Васса Максимова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жданов Павел Яковлев
Отец ребёнка: Жданов Яков Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Кандалова (Жданова) Мария Яковлева
Отец ребёнка: Жданов Яков Григорьев
Рождение ребёнка
07.02.1885
Отец ребёнка: Жданов Яков Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: (Жданова) Александра Яковлева
Отец ребёнка: Жданов Яков Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Жданов Иван Яковлев
Отец ребёнка: Жданов Яков Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Жданов Петр Яковлев
Отец ребёнка: Жданов Яков Григорьев
Смерть
После 1897