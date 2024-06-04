Жданова (Золотенкова) Васса Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова (Золотенкова) Васса Максимова

Место рождения

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жданов Павел Яковлев

Отец ребёнка: Жданов Яков Григорьев

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Яков Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Кандалова (Жданова) Мария Яковлева

Отец ребёнка: Жданов Яков Григорьев

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1885

Сын: Жданов Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Жданов Яков Григорьев

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: (Жданова) Александра Яковлева

Отец ребёнка: Жданов Яков Григорьев

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Жданов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Жданов Яков Григорьев

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Жданов Петр Яковлев

Отец ребёнка: Жданов Яков Григорьев

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1897

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