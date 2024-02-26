Штрак Август Иоганович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Штрак Иоган
Мать: Штрак Марьяна Иогановна
Рождение ребёнка
03.09.1971
Дочь: Кривощёкова Штрак Елена Августовна
Мать ребёнка: Штрак Капиталина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штрак Ольга Августовна
Мать ребёнка: Штрак Капиталина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Штрак Капиталина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Штрак Марина Августовна
Мать ребёнка: Штрак Капиталина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Штрак Капиталина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Штрак Капиталина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штрак Александр
Мать ребёнка: Штрак Капиталина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Штрак Капиталина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно