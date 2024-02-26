Штрак Август Иоганович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штрак Август Иоганович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Штрак Иоган

Мать: Штрак Марьяна Иогановна

Рождение ребёнка
03.09.1971

Дочь: Кривощёкова Штрак Елена Августовна

Мать ребёнка: Штрак Капиталина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штрак Ольга Августовна

Мать ребёнка: Штрак Капиталина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штрак Алексей Августович

Мать ребёнка: Штрак Капиталина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Штрак Марина Августовна

Мать ребёнка: Штрак Капиталина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штрак Андрей Августович

Мать ребёнка: Штрак Капиталина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штрак Иван Августович

Мать ребёнка: Штрак Капиталина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штрак Александр

Мать ребёнка: Штрак Капиталина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штрак Генадий Августович

Мать ребёнка: Штрак Капиталина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штрак Капиталина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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