Блинова (Тиханова) Галина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1936
Дата смерти18.10.2020
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1936
Отец: Тиханов Павел
Мать: Тиханова Лидия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1961
Сын: Блинов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Блинов Николай Степанович
Рождение ребёнка
11.07.1966
Дочь: Пыльцына (Блинова) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Блинов Николай Степанович
Смерть
18.10.2020