Блинова (Тиханова) Галина Павловна 15.07.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Блинова (Тиханова) Галина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1936

Дата смерти

18.10.2020

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1936

Отец: Тиханов Павел

Мать: Тиханова Лидия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Николай Степанович

Рождение ребёнка
11.03.1961

Сын: Блинов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Блинов Николай Степанович

Рождение ребёнка
11.07.1966

Дочь: Пыльцына (Блинова) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Блинов Николай Степанович

Смерть
18.10.2020

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