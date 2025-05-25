Евсей Калинович
Место рожденияДевятинская церковная земля
Дата рождения1712 ст.
Дата смерти1770 ст.
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1712 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Девятинская церковная земля
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харитина Семёновна
ИВ 1738 ГАНО ф 480 о1 д400 849 об - 850 №76
Место жительства
Неизвестно
между 1726-1738 гг перемещен в д. Даниловская II ревизия 1748 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2377 стр 864
Рождение ребёнка
1728 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Харитина Семёновна
деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1733 ст.
Сын: Мина Евсеевич
Мать ребёнка: Харитина Семёновна
ИВ 1738 ГАНО ф 480 о1 д400 849 об - 850 №83 II ревизия 1748 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2377 стр 864 III ревизия 1763 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2398 стр 216 4р НАРК ф 656 о4 д5/39 5р НАРК ф 4 о18 д18/199 142 об - 143
Рождение ребёнка
1736 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Харитина Семёновна
деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Смерть
1770 ст.