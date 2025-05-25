Евсей Калинович 1712 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Евсей Калинович

Место рождения

Девятинская церковная земля

Дата рождения

1712 ст.

Дата смерти

1770 ст.

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1710 г.р.

Дети

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1733 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1712 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Девятинская церковная земля
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитина Семёновна

Даниловская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
ИВ 1738 ГАНО ф 480 о1 д400 849 об - 850 №76
Место жительства
Неизвестно
Даниловская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
между 1726-1738 гг перемещен в д. Даниловская II ревизия 1748 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2377 стр 864
Рождение ребёнка
1728 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харитина Семёновна

деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1733 ст.

Сын: Мина Евсеевич

Мать ребёнка: Харитина Семёновна

Даниловская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
ИВ 1738 ГАНО ф 480 о1 д400 849 об - 850 №83 II ревизия 1748 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2377 стр 864 III ревизия 1763 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2398 стр 216 4р НАРК ф 656 о4 д5/39 5р НАРК ф 4 о18 д18/199 142 об - 143
Рождение ребёнка
1736 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харитина Семёновна

деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Смерть
1770 ст.
Даниловская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

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