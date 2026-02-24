Евдокия Яковлевна
женский, родилась 1672 ст.
умерла Неизвестно, Даниловская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
ОтецЯковНеизвестно г.р.
Супруги
Калина Филиппович1668 ст. г.р.
Дети
Козьма Калинич1691 ст. г.р.
Евсей Калинович1712 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672 ст.
Отец: Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калина Филиппович
Девятинская церковная земля
Рождение ребёнка
1691 ст.
Сын: Козьма Калинич
Отец ребёнка: Калина Филиппович
деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1706 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калина Филиппович
деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1712 ст.
Сын: Евсей Калинович
Отец ребёнка: Калина Филиппович
Девятинская церковная земля
Рождение ребёнка
1712 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калина Филиппович
Даниловская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
Даниловская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния