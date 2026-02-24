Евдокия Яковлевна 1672 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Евдокия Яковлевна

Автор
ПК
Кононов П.

женский, родилась 1672 ст.

умерла Неизвестно, Даниловская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

Отец
ЯковНеизвестно г.р.
Супруги
Калина Филиппович1668 ст. г.р.
Дети
Козьма Калинич1691 ст. г.р.
Евсей Калинович1712 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672 ст.

Отец: Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калина Филиппович

Девятинская церковная земля

ИВ 1738 ГАНО ф 480 о1 д400 849 об - 850 №75

Рождение ребёнка
1691 ст.

Сын: Козьма Калинич

Отец ребёнка: Калина Филиппович

деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
1706 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калина Филиппович

деревня Даниловская Вытегорский уезд Девятинская волость Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
1712 ст.

Сын: Евсей Калинович

Отец ребёнка: Калина Филиппович

Девятинская церковная земля

I ревизия 1726 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2370 стр 78 ИВ 1738 ГАНО ф 480 о1 д400 849 об - 850 №79 III ревизия 1763 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2398 стр 216

Рождение ребёнка
1712 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калина Филиппович

Даниловская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

Смерть
Неизвестно
Даниловская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

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