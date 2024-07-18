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Соболева Устинья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Афанасей Михайлов

Место жительства
Неизвестно
Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Соболев Роман Афанасьев

Отец ребёнка: Соболев Афанасей Михайлов

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Соболев Афанасий Афанасьев

Отец ребёнка: Соболев Афанасей Михайлов

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Соболева (Соболева) Ульяна Афанасьева

Отец ребёнка: Соболев Афанасей Михайлов

Боровлянка, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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