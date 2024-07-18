Соболева Устинья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Соболев Афанасей Михайлов
Рождение ребёнка
1888
Сын: Соболев Афанасий Афанасьев
Отец ребёнка: Соболев Афанасей Михайлов
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Соболева (Соболева) Ульяна Афанасьева
Отец ребёнка: Соболев Афанасей Михайлов
Боровлянка, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно