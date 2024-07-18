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Соболев Афанасей Михайлов

Место рождения

Боровлянка, Белозерский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Соболев Михаил Иванов

Мать: Соболева (Благинина) Анна Иванова

Боровлянка, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева Устинья Васильева

Место жительства
Неизвестно
Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Соболев Роман Афанасьев

Мать ребёнка: Соболева Устинья Васильева

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Соболев Афанасий Афанасьев

Мать ребёнка: Соболева Устинья Васильева

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Соболева (Соболева) Ульяна Афанасьева

Мать ребёнка: Соболева Устинья Васильева

Боровлянка, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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