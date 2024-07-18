Соболев Афанасей Михайлов
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Соболева Устинья Васильева
Рождение ребёнка
1888
Сын: Соболев Афанасий Афанасьев
Мать ребёнка: Соболева Устинья Васильева
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Соболева (Соболева) Ульяна Афанасьева
Мать ребёнка: Соболева Устинья Васильева
Смерть
Неизвестно