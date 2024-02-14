Ainetdin (Vuorinen) Carita Gunilla
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1932
Дата смерти07.01.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ainetdin Matti Ensio
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ainetdin Matti Ensio
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ainetdin Matti Ensio
Рождение ребёнка
27.11.1958
Отец ребёнка: Ainetdin Matti Ensio
Смерть
07.01.1990
Похороны
Неизвестно