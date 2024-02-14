Ainetdin (Vuorinen) Carita Gunilla — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ainetdin (Vuorinen) Carita Gunilla

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1932

Дата смерти

07.01.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ainetdin Matti Ensio

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ainetdin Matti Ensio

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ainetdin Matti Ensio

Рождение ребёнка
27.11.1958

Сын: Ainetdin Feisi Rainer

Отец ребёнка: Ainetdin Matti Ensio

Смерть
07.01.1990
Похороны
Неизвестно

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